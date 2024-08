Beach volley rimonta e trionfo con le lituane | Menegatti Gottardi in finale agli Europei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) L’Italia torna indisette anni dopo ildi Lupo/Nicolai a Jurmala e lo fa con la coppia composta da Martae Valentinache raddrizza così, con un podio prestigioso, la stagione culminata con il deludente nono posto ai Giochi Olimpici. La coppia italiana non ha certo giocato la sua migliore partita contro lePaulikiene/Raupleyte che hanno avuto anche un paio di match-ball prima di arrendersi con il punteggio di 20-18 al tie-break. Azzurre poco efficaci e anche troppo fallose in battuta., dopo essere partita sotto tono, è cresciuta nel match in ricezione e anche in attacco, anche se, soprattutto in rigiocata, le azzurre potevano sicuramente fare meglio. Pronti via e l’Italia si ritrova subito a rincorrere. Lescattano avanti 6-2 e si fanno avvicinare solo sul 10-9.