Bari sinistra vergognosa | insultò Papa e leader G7 e il sindaco Pd la fa assessore Sdegno nel centrodestra

(Di sabato 17 agosto 2024) Negli stessi istanti in cui fioccano via social gli “auguri di buon lavoro” di Bonelli e Fratoianni a Carlotta Nonnis Marzano, neo assessora al clima e alla transizione ecologica e all’ambiente della giunta di, ilcommenta indignato l’investitura ufficiale nel ruolo con la comunicazione ufficiale, da parte delLeccese, dei componenti della nuova Giunta comunale barese., ilPd Leccese nominachi, politici e elettori E in particolare, sottolinea l’inaccettabilità del conferimento di un ruolo che va a premiare non solo una candidata che alle ultime amministrative ha raggranellato appena «34 voti», ma, soprattutto, una rappresentante istituzionale che nelle sue dichiarazioni pubbliche ha impunemente insultato il, definendolo «un anziano molesto» dedito a illecite «attenzioni ai bambini».