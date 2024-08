A 103 anni in camping per le vacanze Festa grande per la signora Maria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Ha festeggiato 103e non sentirli.Biccheri, originaria della provincia di Perugia, non ha rinunciato anche quest’anno alla sua consueta vacanza alMareblu di Torrette di Fano, dove ha festeggiato il suo 103esimo compleanno. Originaria di Montone, un paesino nei pressi di Città di Castello, è molto affezionata a Fano, dove viene a trascorrere leda circa 20. Piglio deciso e sguardo vivace, la, che ha lavorato per moltialla raccolta del tabacco, racconta con eloquio sicuro e fluente di non sentire affatto il peso deglie di avere ancora una ottima memoria: "Aver svolto il mio lavoro all’aria aperta – spiega – mi ha fatto sempre bene, così come mangiare cibi semplici e genuini e bere anche qualche bicchiere di vino, quando c’è in tavola".