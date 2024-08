Vuelta a España 2024 | Antonio Tiberi sogna il podio al secondo Grande Giro stagionale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) Lo scorso anno era stato il primo segnale verso il definitivo salto di qualità.allanel 2023 si era ben disimpegnato, chiudendo nella top20 e dimostrando di poter dire la sua nei Grandi Giri. In questa stagione ha già trovato un posto nei primi cinque ald’Italia e in terra spagnola parte con ben altre ambizioni. Il capitano della Bahrain-Victorious, infatti, vuole trovare uno step ulteriore dopo l’ottima performance nella Corsa Rosa: sembra essere pronto per poter giocarsela per il, ancor di più in una gara dove mancano tanti dei più forti al mondo come Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard.