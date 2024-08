Ventotene crolla la falesia | addio allo storico belvedere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 16 agosto 2024) Un altro pezzo di storia naturale è stato inghiottito dal mare. A, l’isola laziale amata dai turisti per la sua bellezza incontaminata, un’estesa porzione delladi Cala Paratella, conosciuta come il, èta senza preavviso, trasformando per sempre il paesaggio dell’isola. Il crollo è avvenuto poco dopo l’ora di pranzo, senza alcuna causa esterna apparente, un segnale drammatico della fragilità di questo territorio. La, che offriva uno dei panorami più suggestivi dell’isola, è ora scomparsa, trascinata nel mare. Fortunatamente, non si registrano danni a persone, abitazioni o imbarcazioni, ma il danno ambientale è incalcolabile. Questo evento sottolinea una volta di più la delicata condizione geologica di, già nota per essere minacciata dall’erosione costiera.