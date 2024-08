Vaiolo delle scimmie la variante che spaventa | qual è e perché bisogna stare attenti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 16 agosto 2024) Allerta Sanitaria: il 15 agosto 2024, l’Agenzia svedese per la sanità pubblica ha ufficializzato il primo caso dellampox al di fuori dei confini africani. Questa notizia, diffusa poco dopo la dichiarazione di emergenza sanitaria internazionale da parte dell’OMS, ha suscitato un certo allarmismo. Tuttavia, si tratta di un casi di importazione, poiché l’individuo infettato aveva contratto il virus durante un viaggio in una regione dell’Africa colpita da un’epidemia. Le autorità svedesi hanno confermato che si tratta di un caso di mpox Clade I, il ceppo più pericoloso del virus, precedentemente noto come. Il cambio di nome in mpox è stato effettuato dall’OMS nel 2022 per motivi di sensibilità culturale.