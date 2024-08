Uomini e Donne Mario Serpa punge Claudio Sona | che disagio dopo anni

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 16 agosto 2024) A distanza didalla loro storia,torna a parlare del suo ex, il primo tronista gay della storia di. Era il 2016 quando uscirono dallo studio del dating sentimentale di Maria De Filippi, conquistando il pubblico con la loro storia d'amore (per poi deluderlo) e dando vita al fan club Clario. La favola si è infranta rapidamente a causa di rivelazioni scottanti e successive rotture.scelsealla fine del suo percorso a. La coppia ha subito catturato l'attenzione degli spettatori soprattutto per il carattere frizzantino di. Il loro amore sembrava destinato a durare, ma la realtà si è rivelata diversa. L'ex di, Juan Fran Sierra, ha affermato di aver continuato a frequentarlo durante tutto il trono, mettendo fine alla relazione con