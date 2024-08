Tennis Atp Cincinnati | Sinner ai quarti Thompson si ritira prima dell’incontro per infortunio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 – Un regalo di compleanno dal destino per Jannik, che proprio oggi compie 23 anni. L’altoatesino, certo della posizione numero 1 del ranking almeno fino a U.S. Open, accede aidi finale dell’Atp disenza avere giocato, complice il forfait nel pre-partita dell’australiano Jordanper colpa di un problema a una costola.tornerà in campo già nella giornata di domani contro Rublev, per un remake del quarto di finale di Montreal di qualche giorno fa. Si segnalano modifiche all’ordine di gioco: dopo Alcaraz-Monfils il Centrale ospiterà l’incontro tra Shelton e Marozsan.