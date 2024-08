Sventato rave party abusivo nel Parco del Serio E non è la prima volta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Fornovo San Giovanni. Le prime persone sono arrivate intorno alle 22 di giovedì 15 agosto e, dopo alcune segnalazioni, si sono immediatamente attivate le forze dell’ordine che hanno bloccato una quarantina di persone . “Questa notte Polizia Locale, Polizia e Carabinieri hanno lavorato per sventare sul territorio di Fornovo/delun– aggiorna sui social il sindaco Fabio Carminati -, Lavoro di squadra delle forze dell’ordine che hanno usato tolleranza zero Non c’è posto per questo tipo di attività a Fornovo”. Lo scorso anno, sempre nel mese di agosto, sotto il ponte della BreBeMi è stato fermato un altrocon decine di giovani e giovanissimi. Un raduno non autorizzato con musica ad altissimo volume, organizzato attrso i social. Alla vista delle pattuglie i ragazzi si erano dispersi, ma più o meno 40 di loro erano stati identificati.