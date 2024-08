Sovraffollamento carceri l’ipotesi | domiciliari o affidamento in prova per pene residue brevi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma, 16 agosto 2024 –sempre più polveriera in Italia tra, condizioni al limite della vivibilità e organico sotto il livello di guardia. Per arginare il problema, che ha fatto registrare diversi suicidi di detenuti e, da ultimo, disordini con sei agenti feriti a Torino, si stanno valutando misure alternative alla detenzione in cella, tra cui io l'in, per quei detenuti condannati per reati non ostativi, e che devono scontareentro un anno. È questa una delle ipotesi – a quanto si apprende da fonti vicine al dossier– prese in considerazione dal ministero della Giustizia.