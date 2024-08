SKY – Neres è ormai un nuovo giocatore del Napoli | Manna sta definendo le visite mediche

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 16 agosto 2024)sta finalizzando lea Londra: il trasferimento dialpotrebbe essere ufficializzato entro il weekend. NOTIZIE MERCATO– Davidè ad un passo dal diventare ufficialmente un calciatore del. Secondo le ultime informazioni fornite da Sky Sport, la trattativa con il Benfica per l’acquisto dell’esterno brasiliano è in fase di conclusione, con il direttore sportivo Cristianoche sta finalizzando gli ultimi dettagli delle. Massimo Ugolini di Sky Sport ha confermato che ilha raggiunto un accordo con il Benfica per una cifra di 28 milioni di euro. L’operazione dovrebbe chiudersi entro il weekend, permettendo così adi iniziare la prossima settimana con i test medici previsti.