Roma | turista ucraino denunciato per aver inciso iniziali sul Colosseo

(Di venerdì 16 agosto 2024) Undi 19 anni è statoe sanzionato dopole suesu una parete del, tra l’ingresso del primo anello e l’atrio. Una testimone ha assistito alla scena e ha prontamente avvisato la vigilanza. Gli agenti della polizia del commissariato Celio sono intervenuti e hanno bloccato il giovane. Atto vandalico al: il sindaco Gualtieri condanna l’accaduto “Bene l’intervento delle forze dell’ordine che hanno fermato e sanzionato l’autore del nuovo atto vandalico ai danni del. In una città ricca di tesori che sono patrimonio dell’umanità non può certo esserci spazio per teppisti e idioti”, ha dichiarato il sindaco di, Roberto Gualtieri, in una nota.