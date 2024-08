Rimborso auto fino a 1400 euro | chi può chiederlo e come fare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 16 agosto 2024) Per tutti glimobilisti è possibile ottenere unsulla propriain modo facile e veloce. Una notizia veramente ottimale per coloro che hanno una vettura e che potranno accedere ad un beneficio significativo che porterà un piccolo gruzzoletto ma ovviamente di grande aiuto alle famiglie. Gli ultimi mesi sono stati veramente impegnativi e gli aumenti significativi di tutto ciò che riguarda il mantenimento dell’quindi non solo la benzina ma anche i costi delle assicurazioni, non ha di certo aiutato.: richiesta semplificiata e possibilità di bonus extra (cityrumors.it)Questo beneficio si potrà richiedere online, in modo veramente molto facile e veloce, con uno strumento completamente digitale e alla portata di tutti.