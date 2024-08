Rafforzati i controlli a Roma | arresti e denunce nell’area della stazione Termini e nel centro città

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024), Carabinieri, furto, resistenza, Lazio – I Carabinieri intensificano ineldie presso la, arrestando due persone e denunciandone altre dieci. I Carabiniericompagnia, con il supporto dei militari del Gruppo di, hanno intensificato inel cuorecapitale, concentrandosi in particolare sull’areaferroviaria. Questi sforzi hanno portato all’arresto di due persone e alla denuncia di altre dieci alla ProcuraRepubblica, con otto persone ulteriormente sanzionate in via amministrativa. Tra gli, spicca quello di un cittadino tunisino di 44 anni, che durante un controllodi Scaloha opposto resistenza minacciando i Carabinieri con un cacciavite e una siringa.