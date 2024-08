Protegge i tuoi cosmetici dal caldo | è il mini frigo beauty che tutte dovremmo avere

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 16 agosto 2024) Mantenere i prodottifreschi è essenziale per preservarne l’efficacia e la durata. In particolare, alcuni prodotti possono deteriorarsi rapidamente se esposti a calore, luce solare o umidità, motivo per cui la maggior parte dei prodottidovrebbe essere conservata in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore. Un armadietto o un cassetto in bagno può andare bene, ma è importante evitare le aree umide, come accanto alla doccia, dove l’umidità può influire negativamente sui prodotti. La soluzione più efficace e comoda è sicuramente ilrifero per, ideale per mantenere al fresco i prodotti più delicati. Questo piccolorifero è progettato specificamente per conservare trucchi, creme, sieri, e altri trattamenti che potrebbero trarre beneficio da una temperatura più bassa.