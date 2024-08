Perché Alcaraz-Monfils é stata interrotta a Cincinnati | punteggio delicato per lo spagnolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) Non una situazione agevole. Carlose Gaelsono stati interrotti nella serata a(notte italiana) per l’arrivo della pioggia nel match di secondo turno del Masters1000. Sul cemento dell’Ohio, loe il francese si sono confrontati a viso aperto, rivaleggiando con autentiche bordate da fondo. Nel primo set, approfittando di una percentuale di prime di servizio piuttosto bassa disi è imposto sullo score di 6-4. Nel secondo parziale, invece, il rendimento alla battuta del transalpino è salito in maniera incredibile e Carlitos ha faticato non poco a rispondere, pur avendo avuto delle chance per andare avanti di un break. Possibilità che però ha avuto anche: quattro palle break nel sesto gioco e un set-point nel dodicesimo game.