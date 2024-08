Paupisi al Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada ‘Cecatiello Dance 2024’ con Radio Company e dj set

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiProcedono senza sosta i preparativi per ildeidi– 51° Sagra del Cecatiello in programma dal 23 al 25 agosto a, meraviglioso borgo ai piedi del Taburno. Un evento organizzato dalla Pro Loco diin collaborazione con il Comune die con il patrocinio della Provincia di Benevento, Parco Regionale Taburno-Camposauro, Gal Taburno, Cia, Coldiretti e Unpli Provinciale. Tra i tanti appuntamenti di questi tre giorni non poteva mancare, come da tradizione, il momentoper ballare con musica coinvolgente e adatta ad ogni età, creando così affinità, divertimento e condivisione. Sabato 24 agosto in Largo G. De Marco dalle ore 23:30 ci sarà la tradizionale “in Action” con un nuovo spettacolo e tante novità.