Parigi 2024 la breaker Rachael Gunn | L’odio ricevuto è stato devastante per i Giochi ho lavorato duramente

(Di venerdì 16 agosto 2024)australiana conosciuta come Raygun Gestures, ha partecipato aiolimpici di, sfidando Logan Edra (Logistx) degli Stati Uniti nel Women’s Breaking Dance Round Robin. L’atleta australiana è stata al centro di polemiche e scherzi sui social media dopo gli esercizi svolti in gara e, dopo una settimana dalla sua performance, ha rotto il silenzio sui propri canali social. “Apprezzo molto la positività e sono felice di aver potuto portare un po’ di gioia nelle vostre vite. Questo è quello che mi aspettavo“. Inizia così il messaggio di, che ammette di non aver considerato che ciò avrebbe “aperto la porta a così tanto odio, il che, francamente, èpiuttosto” . Chiarisce che èun “onore” per lei aver fatto parte ai: “L’ho preso molto sul serio.