Palio blitz animalista dentro Fonte Gaia | scatta la multa per i 5 attivisti rischiano la denuncia per danneggiamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024) Siena, 16 agosto 2024 -illuminata dalle lampade della polizia scientifica quando è già sera e il centro storico silenzioso, stante ilrinviato. I quattro animalisti che hanno ’occupato’ l’antica, peraltro restaurata di recente, portati ormai in questura per gli accertamenti. Compreso il quinto che, all’inizio, era stato sensibilizzato dagli agenti affinché invitasse i suoi amici dell’associazione ’Ribellione animale’ ad uscire spontaneamente dalla. L’ha fatto ma poi lui stesso si è steso all’esterno dell’inferriata, venendo portato via di peso per primo dalle forze dell’ordine mentre i contradaioli radunati intorno applaudivano. Il reato che si potrebbe profilare è quello dima a procedere sono gli uomini della Digos, sul posto anche il questore Ugo Angeloni.