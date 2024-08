Nuovo flirt per Fedez? Spunta Giulia Santin | chi è età e lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 agosto 2024) Milano, 16 agosto 2024 –per? Dopo il Gp di Montecarlo e le uscite milanesi con Garance Authié, il cantante era stato paparazzato a bordo piscina di una villa a Otranto, in Puglia, in compagnia di Sveva Magatti. Un paio di giorni fa, invece, il settimanale Chi ha pubblicato alcune fotografie che immortalano l’ex marito di Chiara Ferragni, in Sardegna, mentre si bacia con Luna Shirin Rasi, già nota alle riviste di cronaca rosa per essere stata fidanzata con Michele Merlo, cantante di Amici scomparso prematuramente nel 2021 a causa di una malattia fulminante. Ma nel giro di poche ore è uscito unpettegolezzo. A lanciarlo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che sul suo profilo Instagram ha postato un video dialla famosa e tanto discussa festa in Costa Smeralda insieme ad una bionda misteriosa.