Nuova BMW Serie 1 | nel 2027 sarà elettrica? FOTO

(Di venerdì 16 agosto 2024) Stando agli ultimi rumors, sembra che BMW sia pronta ad introdurre nuovi modelli elettrici di BMW1 e2. In questo modo si andrà ad ampliare la proposta nel campo delle auto elettriche. LaBMW i1disponibile come hatchback o berlina, mentre la i2un crossover compatto con un’opzione coupé. Questi modelli, attesi rispettivamente nele nel 2028, mirano a fornire alternative convenienti all’attuale iX1 da con cifre a partire da 46.000 €. Ovviamente attendiamo conferme ufficiali a riguardo anche in base all’evoluzione del mercato delle auto a batteria nel corso dei prossimi anni. L’immagine utilizzata in copertina è un render non ufficiale preso dal canale Instagram del noto designer Avarvarii. Inseriamo di seguito il link alla fonte: https://www.instagram.