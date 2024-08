Mpox vaiolo delle scimmie il focus dell’Istituto superiore di sanità | cosa c’è da sapere e qual è la situazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Per la seconda volta in due anni il 14 agosto 2024 è stata dichiarata una ‘Emergenza di salute pubblica internazionale’ (PHEIC – Public Emergency of International Concern) per l’, nuova denominazione del virus del. La causa – come si legge nell’approfondimento pubblicato dall’Istitutodi– è da riscontrarsi nell’impennata dei casi registrati nella Repubblica Democratica del Congo quest’anno (oltre 15.600 casi e 537 decessi) e nell’allargamento dell’epidemia a numero crescente di Paesi africani. Il virus e la malattia – Si tratta, precisa l’Iss, di una malattia virale causata dal virus del(mpxv), un orthopoxvirus della stessa famiglia del(poxviridae). Esistono due gruppi geneticamente distinti: il clade I, a sua volta distinguibile nei due sub-clade Ia e Ib, e il clade II, distinguibile nei due sub-clade IIa e IIb.