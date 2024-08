Mazraoui fa il suo esordio ma Sancho salta la prima partita della Premier League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 16 agosto 2024) 2024-08-16 20:02:47 Breaking news: Il terzino marocchino Noussairha esordito con il Manchester United appena tre giorni dopo aver firmato per il suo ex allenatore dell’Ajax, Erik Ten Hag. Il 26enne ha iniziato la stagione come terzino destro contro il Fulham, con Diogo Dalot passato al ruolo di terzino sinistro in assenza di Luke Shaw per un infortunio al polpaccio. Harry Maguire è in grado di giocare titolare insieme a Lisandro Martinez, dopo averto la finescorsa stagione e gli Europei per infortunio. In assenza di un attaccante dilinea, Marcus Rashford dovrebbe condividere i compiti di falso nove con Amad Diallo, Bruno Fernandes e Mason Mount.