LIVE Palio di Siena 2024 in DIRETTA | l’Onda cerca il cappotto

(Di venerdì 16 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldi, la più antica e rinomata corsa italiana di cavalli che da quasi 400 anni si disputa in Piazza del Campo. Secondo appuntamento stagionale nella città toscana: è arrivato il giorno della Carriera dell’Assunta, l’evento che si disputa il giorno successivo a Ferragosto e che metterà la parola fine sulla corsa equestre per quanto riguarda l’anno in corso. Come da tradizione, parteciperanno le sette Contrade che non hanno gareggiato nell’ultimodell’Assunta – Civetta, Leocorno, Lupa, Nicchio, Onda, Selva e Valdimontone – più la Chiocciola, l’Istrice e l’Oca, sorteggiate tra le dieci partecipanti dell’ultima Carriera, per arrivare a un totale di dieci Contrade in gara che si giocheranno la vittoria. Da tenere particolarmente d’occhio Onda e Istrice.