L' auto è sempre più un lusso | tutto quello che c’è da sapere sui costi

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma, 16 agosto 2024 – La gestione dell'è diventata ormai un costo rilevante per le famiglie italiane. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio Segugio.it, fra il carburante, l'assicurazione, il bollo e l'eventuale revisione, la cifra annua supera abbondantemente i mille euro. A questa cifra vanno poi aggiunte le piccole, periodiche spese cui si deve far fronte per mantenere il veicolo in condizioni ottimali. In particolare, l'assicurazione ha un'incidenza del 20% sul costo totale. L'Osservatorio ha considerato il profilo di unmobilista di Milano che possiede una macchina assicurata in prima classe di merito, nella quale possono rientrare tutti i veicoli di un nucleo familiare, se uno di essi è già in prima classe, grazie alla Legge Bersani. Anche calcolando una percorrenza annua di soli 10mila km, isono di 120 euro mensili.