Lago Calamone invaso da piante infestanti uno specchio d’acqua da salvare

(Di venerdì 16 agosto 2024) Reggio Emilia, 16 agosto 2024 – Comeil, sull'Appennino reggiano? Anche nel corso di quest’estate le sue acque sono invase da una pianta acquatica, il miriofillo. Così il presidente del Parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, Fausto Giovanelli, lancia un appello alle istituzioni, alle associazioni e al mondo scientifico. "Dobbiamo trovare una nuova soluzione che sia basata sulla natura - sostiene Giovannelli- che non sia negazione della vita, delle diverse sfaccettature e stagioni e della naturalità delstesso. Nel nostro territorio ci sono le competenze e gli strumenti per farlo. Non permetteremo che ildiventi una distesa di miriofillo, ma neppure che diventi unod'acqua dall'immagine fissa, artificiale e in definitiva più povera di quelle sempre diverse che ilcontinuamente ci regala".