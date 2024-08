La Russia vuole processare gli inviati del Tg1 Stefania Battistini e Simone Traini per aver sconfinato dall’Ucraina La Farnesina verifica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il ministero degli Interni dellaavviare un “procedimento penale” contro, glidel Tg1 che hanno realizzato un reportage nel Kursk, la regione russa “controinvasa” dall’esercito ucraino. A dare la notizia è un canale Telegram russo di notizie, Baza, che specifica che l’inchiesta sarebbe condotta ai sensi dell’articolo 322 del codice penale che punisce “l’attrsamento illegale del confine dello Stato”. La “prova” di un eventuale processo sarebbe il servizio andato in onda sul Tg1 con un reportage dalla città di Sudzha. Al momentosi trovano in Ucraina e non hanno avuto ancora riscontri della notizia pubblicata da Baza. L’ambasciata italiana in, in stretto raccordo con la, sta effettuando le verifiche. Asono arrivati messaggi di sostegno da +Europa e Italia Viva.