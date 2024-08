La McLaren è passata da fanalino di coda a pretendente al titolo in meno di un anno | come ci è riuscita?

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 16 agosto 2024) Prima che i 1000 dipendenti dellaattivassero i messaggi di “fuori ufficio” e mettessero le batterie in modalità di ricarica per le due settimane di chiusura estiva obbligatoria della Formula 1, si sono riuniti in massa sul viale che si affaccia su un lago sereno e sulla campagna del Surrey nella sede di Woking per brindare con lo champagne. Il loro bottino di 14 trofei (12 podi per i piloti e due pezzi d’argenteriacostruttori vincitori) dal 2024 è stato esposto su una serie di plinti per mostrare in termini reali quanta strada ha fatto ladai giorni bui del 2019, quando si è classificata nona nel campionato costruttori.