La Juve teme che Chiesa abbia già accordi con altre squadre perciò l’ha messo fuori rosa Sportmediaset

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2024) Lavuole vendere. Su questo non c’è alcun dubbio. Manon vuole lasciare lantus e Torino, nemmeno su questo c’è dubbio. Allora qual è la quadra? La cessione in questa finestra di mercato. Per questo il club haFederico che quindi si allenerà con gli esuberi. L’intento è quindi quello di spingerlo a trovare una nuova squadra disposta a portare nelle casse bianconere almeno 25 milioni. Laperòchegià deglicone sia disposto a passare un anno da esubero di lusso. Lo scrive