La Croazia reintroduce il servizio militare obbligatorio | Continueremo a investire sull’esercito come previsto dalla Nato

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il quadro geopolitico si complica, con la tensione che continua a crescere, sia in Europa che in Medio Oriente. La conseguenza è che le politiche e gli investimenti militari diventano sempre più una priorità per gli Stati. Dimostra lache, a partire dall’1 gennaio del prossimo anno, reintrodurrà undi due mesi. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Ivan Anusic. La decisione segna il ritorno alla coscrizione, sospesa nel 2008, quando il Paese era passato a un sistema basato sulla volontarietà. “Abbiamo aumentato gli stipendi dei soldati, dei sottufficiali e degli ufficiali“, ha affermato il ministro all’emittente croata Rtl.