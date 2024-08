Juve parla Vlahovic | Sono motivato abbiamo fatto una preparazione tosta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Torino, 16 agosto 2024 – Lariparte da Thiago Motta e, per certi versi, da Dusan. Il calcio di possesso, di proposta offensiva e coraggiosa, dovrebbe esaltare le caratteristiche dell’attaccante serbo che dovrà non solo finalizzare il gioco di Motta ma anche coadiuvarlo con smarcamenti per creare spazio dove far inserire i mediani.un po’ in versione Zirkzee nel Bologna dei miracoli della passata stagione. Dusan sente la responsabilità di guidare l’attacco in questo nuovo corso, in un tridente che per ora è composto da Kenan Yldiz mentre un nuovo innesto dovrebbe arrivare dal mercato. Lavuole tornare in lotta per lo Scudetto eè carico per dare a Motta ciò che serve là davanti.