J K Rowling arriva un nuovo libro su Harry Potter che svela tutti i retroscena e gli aneddoti | il 29 agosto esce  From the wizarding archive

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il 292024the, ildella scrittrice J.K.che raccogliee curiosità sulla saga: circa 80 articoli tra cuisu personaggi importanti scritti dall’autrice, in origine, permore.com e già ospitati gratuitamente suWorld.com. From the, ilche racconta isuUscirà in lingua inglese il 292024 uscirà una selezione di 80 articoli che raccontanosulla saga del famoso mago. Ilsarà disponibile anche in versione ebook e audioin italiano, francese, tedesco e spagnolo a partire dal mese di novembre. La raccolta di From thesarà introdotta dalla prefazione di Evanna Lynch, l’attrice che nei film ha interpretato il personaggio di Luna Lovegood.