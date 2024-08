Incidente A14 nelle Marche ferite due allieve della Guardia di Finanza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 agosto 2024) Altidona (Fermo) 16 agosto 2024 – Due giovanidel Corpodi, sono rimastein unstradale avvenuto questa mattina intorno alle 10 in autostrada A14 lungo la corsia sud su territorio comunale di Altidona. Le due, rispettivamente di 24 e 21 anni, entrambi residenti a Lecce, stavano viaggiando a bordo di una Lancia Y, quando, per cause in corso di accertamento, l’auto ha sbandato e si è capovolta su se stessa in mezzo alla carreggiata. Le due ragazze, sono state aiutate ad uscire dall’abitacolo, mentre il luogo dell’è stato raggiunto dal personale medico e sanitario, dalla polizia stradalesottosezione di Porto San Giorgio e dai vigili del fuoco di Fermo.