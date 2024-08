Il Fisco torna dalle ferie quante scadenze dopo Ferragosto | le principali da ricordarsi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 16 agosto 2024) In questi giorni ilsi è fermato per la pausa estiva. Ma lo stop è purtroppo destinato a concludersi, perchè dal 20 agosto ci saranno molteimportanti da tenere a mente. Ben 119 appuntamenti solo quel giorno, che spaziano dalla liquidazione e versamento dell’Iva mensile ai contributi Inps per la gestione separata dei collaboratori. Altri impegni si concentrano il 26 agosto, termine per la trasmissione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni e il 30 agosto per il termine per la dichiarazione dei redditi soggetti Isa. Ledel 20 agosto Dall’1 al 19 agosto i termini relativi a dichiarazioni e pagamenti sono stati sospesi e spostati più avanti, con la conseguenza però che il 20 ci saranno 119da tenere a mente.