I 14 migliori pub di Roma per una buona birra

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 16 agosto 2024) Inverno o estate, unadefaticante dopo una giornata di lavoro è sempre la scelta giusta. I pub di qualità asono moltissimi, dalle piccole realtà di quartiere (alle quali dedicheremo una classifica a parte) ai nomi storici che hanno segnato un’epoca. Pinte ghiacciate, salatini, hamburger e patatine: niente di meglio per concludere la settimana. Ecco i pub più buoni di. Ipub diArtisan Dieci anni e non sentirli, è proprio il caso di dirlo per questo pub che si trova in uno dei quartieri simbolo della ‘movida’na. Tra spina e bottiglie qui si trova una delleproposte brassicole della città: del resto, fin dalla nascita il manifesto dell’Artisan è stato proprio quello di concentrarsi sull’approvvigionamento di produzioni artigianali di qualità quanto più ricercate e meno note a un ampio pubblico.