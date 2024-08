Giuseppe Cruciani de ‘La Zanzara’ a Civitanova Marche | serata super

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di venerdì 16 agosto 2024) Grande successo di pubblico al Madeira Brazilian Food and Beach diper la presentazione del libro “Via Crux” contro il politicamente corretto di. Volume edito da Cairo. Centinaia e centinaia di persone hanno partecipato allaorganizzata dal consigliere comunale Gianluca Crocetti, nonché presidente della commissione cultura e turismo. Manifestazione culturale inserita all’interno del ricco cartellone di eventi di Filosofarte. Stiamo parlando dell’interessante rassegna che porta anomi di spicco nel panorama nazionale dello spettacolo, della cultura e dell’arte in generale.AL TOP AL MADEIRA DI: GRANDE SUCCESSO, giornalista e conduttore radiofonico del conosciutissimo programma “La zanzara”, non si è sottratto alle domande di Crocetti e di Aurora Pepa.