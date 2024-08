Gerardina Trovato torna sul palco dopo la nevrosi e spopola su Tik Tok

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’ultima (ri)scoperta di Tik Tok è. La cantante siciliana,serie difficoltà economiche e personali, èta ad esibirsi dal vivo nella sua Sicilia trovando un’inaspettata accoglienza sul social network da parte dei più giovani. Alcuni brani e alcuni video sono diventati talmente virali da spingere la stessaad inaugurare un profilo che conta già oltre 75 mila follower. “Ho sempre pensato che quello che conta è la gente e noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate, diventate sempre di più perché siete la mia forza” dice con semplicità e in maniera molto tenera.