Gaza Idf | evacuare Khan Younis e Deir

(Di venerdì 16 agosto 2024) 10.40 Nuovo ordine di evacuazione per i palestinesi nel nord die nell' est dial-Balah: lo ha disposto l'Idf "a causa dei numerosi atti di terrorismo e dello sfruttamento della zona umanitaria per attività terroristiche e lancio di razzi". In pratica, diversi quartieri nel nord dinon saranno più considerati parte della zona umanitaria, perché l'Idf intende operare lì contro le attività di Hamas. Colpiti nella notte 30 obiettivi nella Striscia e "ucciso un certo numero di terroristi",dice Idf