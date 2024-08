Frana la falesia a Ventotene

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

16 agosto 2024 – Nel corso del pomeriggio del 15 agosto, in località Paratella – zona belvedere -, per cause naturali, èta sul mare sottostante, una parte di. È stato inibito l'utilizzo, tramite la locale Capitaneria di Porto, del tratto di mare nonché tramite i Carabinieri della locale Stazione, dall'affaccio (lato terra – belvedere) nei pressi dell'area interessata. Nessun danno a cose o a persone e nessun danno alle abitazioni nelle vicinanze.