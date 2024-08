Formazioni ufficiali Brescia-Palermo | Serie B 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ledi, anticipo della prima giornata che inaugura la nuova stagione/25 diB e in programma oggi, venerdì 16 agosto, alle ore 20.30. Entrambe lesono reduci da un’esaltante vittoria in Coppa Italia contro duedella massimacome Venezia e Parma: le Rondinelle si sono imposte 3-1 in casa sui lagunari, mentre una rete di Insigne ha deciso il match del Tardini per i rosanero. Ecco le scelte dei due allenatori, Maran e Dionisi. LE(4-4-1-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Olzer, Bisoli, Bertagnoli, Verreth; Galazzi; Borrelli. Allenatore: Maran.(4-3-3): Gomis; Diakité, Nedelcearu, Nikolau, Lund; Gomes, Blin, Ranocchia; Insigne, Brunori, Di Francesco. Allenatore: Dionisi/25 SportFace.