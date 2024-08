Fenomeni estremi in arrivo Allarme meteo in Italia | dopo il caldo spazio a nubifragi e grandine

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’ha vissuto un Ferragosto nella morsa del forte. Le temperature hanno raggiunto valori molto alti e si è boccheggiato praticamente in quasi tutta la penisola. Ma le cose stanno per cambiare, infatti nel prossimo weekend è previsto un cambiamentorologico sostanziale con la presenza di, che metteranno in difficoltà glini. Messo da parte il, bisognerà fare fronte ad undiverso conpronti a colpire molte zone della nostra nazione. A parlarne è stato il sito 3B, infatti ha spiegato che sta giungendo da noi un fronte di aria polare che proviene dalla Groenlandia. Quindi, ci sarà una variazione delle temperature molto drastica e questo porterà alla possibilità di eventi