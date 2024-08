Fagianella Notti sotto le Stelle | un concerto lirico per celebrare la via Appia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLo scorso 26 luglio l’Unesco ha riconosciuto la viapatrimonio dell’Umanità. Questo riconoscimento giunge a breve distanza da un altro non meno significativo: il 6 dicembre del 2023 l’Unesco ha inserito il CantoItaliano nel Patrimonio immateriale dell’Umanità. Due eccellenze italiane, quindi, che si incontrano in questo evento, ideato dall’Archeoclub, perla via, che proprio qui a Benevento aveva una tappa fondamentale. Da qui l’imperatore Traiano fece partire il percorso alternativo, che prese il suo nome, per abbreviare il tragitto fino a Brindisi.