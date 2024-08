Endless Love anticipazioni turche | Zeynep cacciata di casa

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tensione alle stelle nelle prossime puntate(Kara Sevda). Quando Fehime svelerà al marito Huseyin che la figlia ha una tresca clandestina con Emir, l’uomo non la prenderà bene e deciderà di cacciare via di, mettendola alla porta., trame: Fehime vedebaciare Emir Sarà grande la delusione di Fehime nel momento in cui vedrà sua figliabaciare Kozcuo?lu. Tuttavia la donna deciderà di tenere all’oscuro suo marito della terribile scoperta che avrà fatto. Fehime si dirà pronta a non dire niente a Huseyin a patto però che la figlia sposi al più presto Hakan.supplica Hakan nelle prossime puntateLa ragazza non avrà così scelta, e sarà costretta a supplicare Hakan di sposarla.