Elisabetta Caporale | Nelle mie domande nessuna malizia volevo solo capire Benedetta Pilato mi ha tranquillizzata

(Di venerdì 16 agosto 2024) “Rispetto anche l’ultimo arrivato: il rispetto viene prima di tutto”. A parlare è, storico volto di Rai Sport che durante i Giochi Olimpici di Parigi si è ritrovata al centro delle polemiche dopo un’intervista aal termine dei 100 rana in cui la nuotatrice pugliese si è piazzata al quarto posto. “Stavo nella mixed zone del nuoto, arriva, quarta nei 100 rana per un centesimo. Mi dice che è il giorno più bello della sua vita”, raccontain un’intervista al Corriere della Sera. “Senza alcuna, le chiedo: ma veramente? Apriti cielo. Parte un’onda di insulti. Cosa avrò mai detto? Ero sorpresa, amareggiata per lei, che è un’atleta fortissima. Un centesimo dal podio: non è che devi essere per forza arrabbiata, ma insomma Poteva anche essere ironica,, in quel momento. Sono stata morbida, per nulla inquisitoria.