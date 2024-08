Conte disse decido io Adl pensò | tanto se non si sblocca l’affare Osi il mercato non si muove

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2024) FALLI DA DIETRO – PRESENTAZIONE DEL CAMPIONATO DI CALCIO 2024-25 Il Campionato che riparte scopre il tifoso stremato dopo l’abbuffata olimpica, succeduta a quella degli europei. Ma il Campionato riparte. E la cornice non è rassicurante. Perché se dalle Olimpiadi l’immagine dell’Italia giovane, multietnica, vincente e donna ne esce rafforzata, da quegli europei il calcio italiano torna a casa coperto di vergogna e senza nessuna strategia per rinascere. Visto che i maggiori responsabili di quella umiliazione, Fra Cipolla e Gravina, hanno italianamente deciso di rimanere azzeccati alla poltrona. Il Campionato riparte immerso in un’atmosfera plumbea per i pochi soldi che circolano e putrida per l’irrespirabile presenza di loschi e famelici figuri. Parlo dei cosiddetti procuratori che hanno invaso tutto e imposto una dittatura da togliere il fiato.