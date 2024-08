Concluso il vertice di Doha Biden | Vicinissimi alla tregua ma Hamas arretra

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 16 agosto 2024) Dopo 48 ore di negoziati intensi a, si èiltra i mediatori di Stati Uniti, Egitto, Qatar, Israele eper discutere una possibilea Gaza. Il risultato di questi incontri è stato un passo significativo verso la fine delle ostilità, anche se le divergenze restano evidenti. La prossima settimana, i colloqui riprenderanno al Cairo, dove le parti cercheranno di risolvere i nodi ancora irrisolti. La Casa Bianca ha dichiarato che durante ilsono stati proposti nuovi accordi per ridurre le differenze su Gaza, maha prontamente risposto affermando che i risultati delnon sono in linea con quanto stabilito il 2 luglio scorso. Il comunicato finale congiunto di Stati Uniti, Egitto e Qatar sottolinea l’urgenza della situazione, avvertendo che non c’è più tempo da perdere.