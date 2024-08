Concita De Gregorio terzo Ferragosto in ospedale | Aspettiamo momenti migliori

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 16 agosto 2024) Non è stato uncome quello di tutti gli altri quello diDe. La scrittrice e giornalista, che nel 2023 aveva dichiarato di aver dovuto combattere contro un tumore, ha passato il giorno di festa in: a raccontarlo lei stessa in una lunga lettera di augurio pubblicata sui social.De: la lettera dall’Un percorso medico che sembra andare per il verso giusto ma che non è ancora giunto al termine.De, che nel 2023 aveva raccontato della sua lotta contro il tumore seduta sullo sgabello di Francesca Fagnani a Belve, ha passato il suoin. Un giorno di festa passato con compagne di stanza, infermieri e medici impegnati a rendere il più piacevole possibile una giornata che i più passano in vacanza o insieme alla propria famiglia.