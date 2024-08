Channing Tatum Farebbe un sacco di cose terribili per fare un film su Gambit

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 16 agosto 2024)undi” perunsuLa storia dietro le quinte del” diè piuttosto straziante. Il progetto è rimasto bloccato nell’inferno dello sviluppo per anni e, proprio quando stava per iniziare, la Disney ha acquisito la Fox e lo ha messo da parte. La fusione ha privato i fan dei supereroi di unpotenzialmente grandioso sul mutante con le carte, enon ha mai potuto realizzare il progetto dei suoi sogni. Tuttavia, l’attore spera ancora di recitare in unsul mutante cajun, e ha scherzato sul fatto che si sarebbe spinto fino a un punto estremo per realizzarlo. “Ucciderei dei gattinii undiper realizzarlo”, ha scherzatoal ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’.