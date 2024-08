C’è il campione delle Olimpiadi Ballando con le stelle 2024 annunciato l’altro concorrente

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’attesa per la nuova edizione dicon lesi fa sempre più elettrizzante con l’annuncio di Tommaso Marini, schermidore che ha recentemente conquistato la medaglia d’argento nel fioretto a squadre alledi Parigi, come penultimodel programma. Milly Carlucci, conduttrice storica dello show, aveva anticipato sui social media che proprio nel giorno di Ferragosto sarebbe stato rivelato un nuovo nome per il cast. E così è stato. Con un video registrato all’aeroporto, appena rientrato in Italia, Tommaso Marini ha mostrato con orgoglio la sua medaglia d’argento e ha condiviso la notizia con i fan: “Ciao a tutti, sono Tommaso Marini, argento olimpico nel fioretto a squadre, e volevo dirvi che entrerò a far parte del cast dicon le. Ci vediamo a settembre su Rai 1”.