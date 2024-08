Bridgerton 4 Yerin Ha sarà la protagonista femminile!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 16 agosto 2024)l’attriceHa a interpretare l’interesse amoroso di Benedict(Luke Thompson) in Bridgeton 4, quarta stagione della’amata serie Netflix prodotta da Shonda Rhimes. Secondo quanto riporta Deadline, vestirà i panni di Sophie Beckett, al centro di una storia d’amore con Benedict nel terzo romanzo della saga di Julia Quinn, La proposta di un gentiluomo. Secondo la sinossi ufficiale di Netflix, la quarta stagione diincentrata sul bohémien Benedict. Nonostante i suoi fratelli siano felicemente sposati, Benedict esita a sistemarsi, fino a quando non incontra una misteriosa “Dama d’Argento” al ballo in maschera di sua madre. Questa dama altri non è che Sophie, la figlia illegittima di un conte e una cameriera.